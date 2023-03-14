Восемь нарколабораторий планировали запустить иностранцы в Казахстане (видео)

Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Департаментом по противодействию наркопреступности МВД в ходе специальной операции ликвидирована деятельность транснациональной преступной группы, сообщается на официальном медиапортале Polisia.kz.

По информации полиции, злоумышленники организовали производство синтетических наркотиков и их сбыт на территории Казахстана с помощью интернет-ресурсов.

В ведомстве сообщили, что в конце прошлого года оперативными работниками департамента в Алматинской области проведена разработка, в ходе которой были выявлены и задержаны восемь иностранцев, организовавших производство синтетических наркотиков в трех подпольных лабораториях на территории региона.

В ходе дальнейших действий полицейскими были установлены еще два иностранца. Как считает следствие, они являются основными организаторами этой преступной группы. Считается, что они ответственны за финансирование, а также поставку прекурсоров и лабораторного оборудования из-за рубежа в Казахстан.

Как добавили в ведомстве, один из организаторов, организовавший поставку, хранение и реализацию прекурсоров на днях был задержан в городе Алматы.

Были проведены необходимые мероприятия - в ходе обыска арендованных им шести складов изъято восемь единиц специального лабораторного оборудования для цикла производства наркотиков, так называемые "реакторы", и 13 тонн прекурсоров.

По информации полицейских, не допущено изготовление более двух тонн синтетических наркотиков (это 4 млн разовых доз) и создание восьми крупных нарколабораторий в стране.

Помимо этого, изъято более 30 единиц другого оборудования для изготовления синтетических наркотиков, в том числе вакуумные фильтры, терморегуляторы и насосы.

В ведомстве подчеркнули, что наложены аресты на три частных дома и три автомашины.

Расследование продолжается.

Отметим, на официальном сайте Управления ООН по наркотикам и преступности говорится, что транснациональная организованная преступность включает в себя фактически все серьезные приносящие прибыль виды преступной деятельности международного характера, в которую вовлечены несколько стран.

Существует множество видов деятельности, которые можно охарактеризовать как транснациональную организованную преступность, включая незаконный оборот наркотиков, незаконный ввоз мигрантов, торговлю людьми, отмывание денег, незаконную торговлю огнестрельным оружием, контрафактными товарами, дикими животными и растениями и культурными ценностями и даже некоторые формы киберпреступности.

Транснациональная организованная преступность создает угрозу для мира и безопасности людей, ведет к нарушению прав человека и подрывает экономическое, социальное, культурное, политическое и социальное развитие общества во всем мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012900-vosem-narkolaboratoriy-planirovali-zapustit-inostrantsy-v-kazahstane-video/