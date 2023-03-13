У алматинца украли 45 ноутбуков: предполагаемые домушники пытались скрыться от полиции

Ноутбуки. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы у местного жителя из дома украли 45 ноутбуков. Полицейские меньше чем через сутки задержали предполагаемых домушников, передает официальный Telegram-канал пресс-службы ДП южной столицы.

Сообщается, что инцидент произошел в Турксибском районе по улице Физкультурная. Потерпевший обратился в полицию, сообщив о краже 45 ноутбуков.

"Меньше чем через сутки оперативники вычислили и задержали подозреваемых, которые скрылись с места преступления на белом автомобиле марки Hyundai", – говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что данная машина проехала по улице Жанкожа батыра в Алатауском районе, а уже через несколько минут патрульный экипаж "Буран-001" блокировал транспорт. И хотя подозреваемые попытались скрыться от сотрудников полиции в пешем порядке, их все равно задержали.

В полиции добавили, что на данный момент подозреваемые дают показания в управлении полиции Турксибского района.

Добавим, что, согласно информации на сайте Электронного правительства, чтобы защитить квартиру от воров, нужно установить дверь с хорошими замками. Приобретайте врезной замок на заклепках. Чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надежнее замок. В идеале должно быть 3-4 оборота. Еще полезно будет установить защелку изнутри или повесить старую добрую цепочку.

Хорошая дверь – цельнометаллическая. Важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь квартиры (ее труднее сломать), и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров.

Будет здорово, если вы увеличите количество препятствий и дополнительно установите тамбурную дверь.

Воры часто проникают в жилище не через дверь, а через окна. Они умудряются вскрывать пластиковые окна. Лучшие с точки зрения безопасности – стационарные решетки, их невозможно распилить или сорвать. Решетки необходимы не только для жителей первого, второго, третьего и последних этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов, или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами. Но вот в случае пожара или прочих форс-мажоров, стационарная решетка может сослужить плохую службу. Если единственным способом выбраться из квартиры останется окно, то можно оказаться в безвыходном положении.

Есть такая услуга как бронирование стекол. Изнутри квартиры на стекла наклеивается специальная пленка, которая через несколько дней становится единым целым со стеклом. Такое окно не разбить камнем или молотком, и даже при взрыве оно просто деформируется, а не разобьется. Эта услуга не из дешевых, но зато вы можете выбрать тонированную пленку, что и от солнца укроет, и от любопытных взглядов. Да и теплоизоляция получится отличная.

Еще один способ защитить окна – рольставни. Такие "жалюзи" отличный вариант для дачи или частного дома. Они оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются-закрываются нажатием кнопки.

Можно установить профессиональную сигнализацию. При проникновении в жилище срабатывает оглушительный рев и ваши бдительные соседи, в случае вашего отсутствия, вызовут полицию. Этот вариант может спасти Вам жизнь, если воры проникнут в жилище ночью. От оглушительного грохота Вы проснетесь, а воры (не факт, но чаще всего так) испугаются и убегут.

Есть еще вариант – автономная GSM-сигнализация. В случае незаконного вторжения в ваше жилище, устройство рассылает sms или звонит (в случае с голосовым модулем) на указанный телефон хозяина, который в свою очередь вызывает полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012673-u-almatintsa-ukrali-45-noutbukov-predpolagaemye-domushniki-pytalis-skrytsya-ot-politsii/