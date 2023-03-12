Более 120 кг осетра нашли в машине жителя Мангистау

Изъятый осетр. Фото: instagram.com/mangistaupd

В Мангистауской области стражи порядка изъяли более 120 кг осетра в ходе осмотра машины предполагаемого браконьера, передает департамент полиции региона на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, 10 марта в 23:00 на 29-м километре трассы республиканского значения Актау-Форт-Шевченко полицейские остановили автомобиль марки Lada 2112. В ходе осмотра транспорта в багажнике правоохранители нашли 33 штуки незаконно выловленных осетровых рыб общим весом 124 кг.

Стражи порядка задержали 26-летнего подозреваемого. Изъятая рыба была передана в ТОО Kazakh Osetr. Другая информация не разглашается в интересах следствия.

Отмечается, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по статье 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Добавим, что максимальное наказание, предусмотренное по вышеуказанной статье, – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее в Атырау полицейские изъяли полтонны рогов сайги – сумма причиненного ущерба превысила 6,2 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012571-bolee-120-kg-osetra-nashli-v-mashine-zhitelya-mangistau/