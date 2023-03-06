Пенсионерка попала в больницу со сломанной ключицей после наезда авто в Талдыкоргане

Автомобиль подозреваемого. Фото: Polisia.kz

В Талдыкоргане автомобиль сбил 67-летнюю пенсионерку. Женщину доставили в больницу с переломом и различными травмами, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

67-летнюю пенсионерку доставили в больницу с различными травмами, в том числе переломом ключицы – вечером 4 марта в районе центрального рынка Талдыкоргана ее сбила машина.

В полиции выяснили, что на пострадавшую совершила наезд легковая автомашина Mazda при заднем ходе движения. После совершения наезда автомобиль скрылся с места происшествия.

Вскоре сотрудники патрульной полиции установили цвет и марку автомашины, водителя доставили в городскую полицию.

"Им (водителем авто – прим. ред.) оказался 42-летний мужчина, который занимается частным извозом. В своих показаниях водитель пояснил, что не намерен был скрываться с места ДТП. По его утверждению, двигаясь задним ходом, он не предполагал, что травмировал пешехода", – сообщил начальник отдела дознания УП Талдыкоргана Мирас Аскаров.

По данному факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование. Автомашина помещена на спецстоянку.

Ранее мы писали о водителе авто в Степногорске, который в состоянии алкогольного опьянения хотел скрыться от полиции, но врезался в другую машину.

Наезд на пешехода – один из видов дорожно-транспортного происшествия, говорится на сайте "Электронного правительства".

Согласно правилам дорожного движения, при ДТП водитель, причастный к нему, обязан:

немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь), а также не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;

принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номерной знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;

сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел. В некоторых случаях, если пострадавших нет, то при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, они прибывают в ближайшее подразделение органов внутренних дел для оформления происшествия.

освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно;

при необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011903-pensionerka-popala-v-bolnitsu-so-slomannoy-klyuchitsey-posle-naezda-avto-v-taldykorgane/