Привлекли более 718 млн тенге: руководителям финпирамид вынесли приговор в Астане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Столичным судом №2 Сарыаркинского района вынесен обвинительный приговор в отношении руководителей финансовых пирамид MMK Investment и Eden Life7, сообщается на .

По информации суда, граждане T. и C. в период с ноября 2020-го по январь 2022 года руководили финансовыми пирамидами "MMK Investment" и" Eden Life7" на территории республики.

"Они распространяли через WhatsApp и Telegram ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, агитировали потенциальных вкладчиков внести денежные средства в компании. Сумма привлеченных денежных средств составила более 718 млн тенге и 691 тыс. долларов США. Причинен ущерб в особо крупном размере 34 потерпевшим на сумму более 164 млн тенге", – говорится в сообщении пресс-службы судов.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Вину в предъявленном обвинении подсудимые не признали, а их защитники попросили суд прекратить уголовное дело либо назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Вина Т. и С. доказана показаниями потерпевших, свидетелей, экономическими экспертизами и другими материалами дела. (…) Т. осужден на шесть лет лишения свободы (по пункту 2 части 3 статьи 217 УК). С. с учетом ее возраста, 65 лет, и состоянием здоровья осуждена на пять лет лишения свободы (по пункту 2 части 3 статьи 217 УК)", – добавили в суде.

Кроме того, как постановил суд, осужденные лишены права занимать руководящие должности в финансовых организациях и в организациях по привлечению денежных средств граждан сроком на семь лет.

Как отметили в пресс-службе судов Астаны, гражданские иски отдельных потерпевших о взыскания имущественного ущерба удовлетворены, часть – оставлены без рассмотрения, с разъяснением права обращения в порядке гражданского судопроизводства (ввиду ненадлежащего оформления исковых заявлений и невозможности определения суммы полученных возвратов).

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 217 УК РК, создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет либо с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в марте прошлого года в Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды Eden Life, которая была замаскирована под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.

Ее организаторы предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты и обещали им выгодное вознаграждение, формирующееся якобы за счет привлечения денежных средств других вкладчиков.

А в августе в Астане было начато расследование деятельности компании MMK Investment на предмет наличия в ней признаков финансовой пирамиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011672-privlekli-bolee-718-mln-tenge-rukovoditelyam-finpiramid-vynesli-prigovor-v-astane/