Открытое на имя бездомного ТОО помогало компаниям уходить от налогов в Актюбинской области
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Департамент АФМ по Актюбинской области начал расследование по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, сообщает Telegram-канал Агентства РК по финмониторингу.
Как рассказали в агентстве, компания выписывала счет-фактуры, не выполняя при этом фактические работы и не оказывая услуги и отгрузку товаров.
По данным Департамента госдоходов, с помощью фиктивных счетов-фактур контрагент ТОО недоплатил в бюджет 164 млн тенге.
Следствие установило, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гражданин Авдонин, который в настоящее время проживает в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Сам мужчина заявил, что никакого отношения к ТОО не имеет.
Суд постановил признать недействительной государственную регистрацию компании. Сейчас по данному факту ведется расследование.
"Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счет-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды устанавливаются с использованием искусственного интеллекта.
Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства", – добавили в АФМ.
Что такое налог
Как сообщается на сайте Fingramota, налоги – это обязательные платежи, которые физические лица и организации безвозмездно перечисляют в бюджет.
За счет этих средств государство может исполнять свои основные функции: обеспечивать социальную поддержку, финансировать образование, здравоохранение, правопорядок, благоустройство населенных пунктов, строительство дорог и так далее.
Размер налоговых ставок может определяться суммой расходов государства на исполнение минимума его функций: в странах с бесплатной для граждан медициной, образованием, масштабной соцподдержкой налоги могут быть выше, в других государствах – ниже. Чем больше функций возложено на государство, тем больше оно должно собирать налогов.
Какие налоги платят казахстанцы
Как сообщает портал Masamedia, в Казахстане налоги, как и во многих странах, делятся на прямые и дополнительные (косвенные). Прямой налог мы платим с официального дохода и за имущество, а дополнительный — когда что-то покупаем.
Прямые налоги
- Корпоративный подоходный налог (КПН) — 20 % от прибыли, платят компании.
- Индивидуальный подоходный налог (ИПН) — 10 % от зарплаты сотрудника. Платит работодатель.
- Рентный налог на экспорт — платят компании, экспортирующие уголь и нефть.
- Специальные платежи и налоги недропользователей — компании, добывающие, транспортирующие, перерабатывающие недра.
- Социальный налог — идет в госбюджет. Платят работодатели из собственных средств.
- Транспортный налог — для тех, у кого есть личный транспорт.
- Земельный налог — для собственников земли.
- Налог на имущество — платят собственники недвижимости.
- Налог на игорный бизнес — для собственников игорного бизнеса.
Косвенные налоги
- Налог на добавленную стоимость (НДС). Включается в цену любого товара и составляет 12 % от его стоимости.
- Акциз. Налог на вещества, вредные для человека и окружающей среды, такие как сигареты и алкоголь. Размер акциза может доходить до половины стоимости товара.
Почему важно платить налоги
Налоги — важнейшая часть государственного бюджета. Без них государство просто не сможет существовать. Если государство останется без налогов, оно не сможет обеспечить главные потребности народа: например, не будет больниц и школ.
В Казахстане за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность.
Согласно статье 245 УК РК, уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011614-otkrytoe-na-imya-bezdomnogo-too-pomogalo-kompaniyam-uhodit-ot-nalogov-v-aktyubinskoy-oblasti/