Открытое на имя бездомного ТОО помогало компаниям уходить от налогов в Актюбинской области

Деньги. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images

Департамент АФМ по Актюбинской области начал расследование по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, сообщает Telegram-канал Агентства РК по финмониторингу.

Как рассказали в агентстве, компания выписывала счет-фактуры, не выполняя при этом фактические работы и не оказывая услуги и отгрузку товаров.

По данным Департамента госдоходов, с помощью фиктивных счетов-фактур контрагент ТОО недоплатил в бюджет 164 млн тенге.

Следствие установило, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гражданин Авдонин, который в настоящее время проживает в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Сам мужчина заявил, что никакого отношения к ТОО не имеет.

Суд постановил признать недействительной государственную регистрацию компании. Сейчас по данному факту ведется расследование.

"Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счет-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды устанавливаются с использованием искусственного интеллекта.

Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства", – добавили в АФМ.

Что такое налог

Как сообщается на сайте Fingramota, налоги – это обязательные платежи, которые физические лица и организации безвозмездно перечисляют в бюджет.

За счет этих средств государство может исполнять свои основные функции: обеспечивать социальную поддержку, финансировать образование, здравоохранение, правопорядок, благоустройство населенных пунктов, строительство дорог и так далее.

Размер налоговых ставок может определяться суммой расходов государства на исполнение минимума его функций: в странах с бесплатной для граждан медициной, образованием, масштабной соцподдержкой налоги могут быть выше, в других государствах – ниже. Чем больше функций возложено на государство, тем больше оно должно собирать налогов.

Какие налоги платят казахстанцы

Как сообщает портал Masamedia, в Казахстане налоги, как и во многих странах, делятся на прямые и дополнительные (косвенные). Прямой налог мы платим с официального дохода и за имущество, а дополнительный — когда что-то покупаем.

Прямые налоги

Корпоративный подоходный налог (КПН) — 20 % от прибыли, платят компании. Индивидуальный подоходный налог (ИПН) — 10 % от зарплаты сотрудника. Платит работодатель. Рентный налог на экспорт — платят компании, экспортирующие уголь и нефть. Специальные платежи и налоги недропользователей — компании, добывающие, транспортирующие, перерабатывающие недра. Социальный налог — идет в госбюджет. Платят работодатели из собственных средств. Транспортный налог — для тех, у кого есть личный транспорт. Земельный налог — для собственников земли. Налог на имущество — платят собственники недвижимости. Налог на игорный бизнес — для собственников игорного бизнеса.

Косвенные налоги

Налог на добавленную стоимость (НДС). Включается в цену любого товара и составляет 12 % от его стоимости. Акциз. Налог на вещества, вредные для человека и окружающей среды, такие как сигареты и алкоголь. Размер акциза может доходить до половины стоимости товара.

Почему важно платить налоги

Налоги — важнейшая часть государственного бюджета. Без них государство просто не сможет существовать. Если государство останется без налогов, оно не сможет обеспечить главные потребности народа: например, не будет больниц и школ.

В Казахстане за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно статье 245 УК РК, уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011614-otkrytoe-na-imya-bezdomnogo-too-pomogalo-kompaniyam-uhodit-ot-nalogov-v-aktyubinskoy-oblasti/