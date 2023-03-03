Наркопритон "накрыли" полицейские в Павлодаре

Служебные авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Павлодарской области оперативники подразделения по противодействию наркопреступности ликвидировали наркопритон, сообщает новостной Telegram-канал МВД.

Вместе с тем стражи порядка задержали 37-летнюю жительницу Павлодара. По версии следствия, женщина систематически предоставляла свою жилплощадь наркозависимым людям для совместного потребления запрещенных веществ.

В ходе обыска из жилого помещения были изъяты шприцы, пустые флаконы, посуда со следами нагара и другие предметы, используемые для потребления наркотиков.

"По данном факту проводится досудебное расследование по части статьи 297 УК РК. Подозреваемая водворена в ИВС", – сообщил исполняющий обязанности начальника УПН ДП Павлодарской области Арсен Айгазин.

Согласно части 1 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Согласно части второй этой статьи, те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

В части 3 статьи 297 указано, что деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Согласно части 4 статьи 297, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей этой статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011604-narkopriton-nakryli-politseyskie-v-pavlodare-video/