Спецназ задержал предполагаемых серийных воров в Алматы

Задержание. Фото: Polisia.kz

Группу предполагаемых квартирных воров задержали в Алматы - злоумышленники, как предположили стражи порядка, орудовали в разных районах города, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Полицейские отметили, что на данный момент установлены пять краж чужого имущества - сумма ущерба составила 5 млн тенге.

Замначальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов сообщил, что кражи происходили в будние дни, когда большинство алматинцев находятся на работе.

По его словам, подозреваемые отжимали окна и проникали в дома, откуда выносили все, что представляло ценность.

Задержание. Фото: Polisia.kz

"Последнее "дело" было зафиксировано в микрорайоне Каргалы в Бостандыкском районе. Незваные визитеры унесли с собой ювелирные изделия, ноутбук и наручные часы, на общую сумму 600 тыс. тенге", - сообщил Аханов.

Подчеркивается, что подозреваемые 1990 и 1994 годов рождения - уроженцы Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, были задержаны при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками спецгруппы и спецназа.

В настоящее время их водворили в изолятор временного содержания. Дело расследуют по части 3 статьи 188 УК РК "Кража".

Согласно положениям УПК РК, иные сведения разглашению не подлежат, добавили в ведомстве.

Отметим, согласно части 3 статьи 188 УК РК, кража - тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, неоднократно, с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011235-spetsnaz-zaderzhal-predpolagaemyh-seriynyh-vorov-v-almaty/