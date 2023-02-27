Водителей кортежа, не пропускавшего другие авто, наказали в Каскелене (видео)

Кортеж. Кадр из видео: instagram.com/karasai_rk

В Алматинской области наказали водителей кортежа, устроившего беспредел на дороге в Каскелене. Об этом сообщает МВД РК в своем новостном Telegram-канале.

На кортеж пожаловались горожане, опубликовав видеоролик в Instgaram. На кадрах видно, что кортеж из нескольких авто буквально блокирует дорогу, не позволяя ехать другим машинам.

"Гады", - возмущается один из водителей на такое поведение автомобилистов.

Полицейским Карасайского района удалось установить участников картежа.

"В настоящее время транспортные средства, зафиксированные на видео, водворены на штрафстоянку в рамках действующего законодательства", - сообщили правоохранители.

В отношении водителей, которым от 18 до 38 лет, составлены 7 административных протоколов по статье 590 пунктам 1, 2, 3 и 5.

Кроме того, с автолюбителями проведена профилактическая беседа в целях предотвращения повторения подобных нарушении.

Согласно пункту 1 статьи 590 КоАП "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком), влечет штраф в размере 5 МРП (17 тыс. тенге).

Согласно пункту 2 этой статьи, управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке влечет штраф в размере 10 МРП (34 тыс. тенге)

В пункте 3 этой же статье указано, что установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (51 тыс. тенге), на должностных лиц – в размере 50 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 400 МРП.

Пункт 5 этой статьи предусматривает штраф в размере 5 МРП за управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011020-gady-voditeley-kortezha-ne-propuskavshego-drugie-avto-nakazali-v-kaskelene-video/