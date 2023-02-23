КНБ сообщил о задержании 9 граждан Пакистана на границе с Казахстаном

Задержанные. Фото: ПС КНБ РК

15 февраля в Жамбылской области задержали девять граждан Пакистана, которые пытались незаконно пересечь казахстанско-кыргызскую границу и попасть на территорию Казахстана, передает официальный сайт Пограничной службы КНБ РК.

По информации ведомства, 15 февраля военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ РК по Жамбылской области совместно с сотрудниками ДКНБ и отдела полиции Меркенского района задержаны 9 граждан Пакистана, которые пытались незаконно пересечь казахстанско-кыргызскую границу и поспасть в Казахстан.

В отношении иностранцев уполномоченным органом начато досудебное расследование.

Отметим, что за умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность по ст.392 УК РК.

Так, умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

Те же деяния, совершенные преступной группой либо с применением насилия или угрозы его применения, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

На основании действующих правил иммигранты въезжают в Казахстан и выезжают из страны через пункты пропуска на государственной границе Республики Казахстан, открытые для международного и пассажирского сообщения, по паспортам или заменяющим их документам при наличии виз Республики Казахстан, если иной порядок не установлен законодательными актами и/или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Срок действия визы истекает не менее чем за три месяца до окончания срока действия паспорта иммигранта.

При этом нарушение норм данных правил влечет предусмотренную законами Республики Казахстан ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010515-devyat-grazhdan-pakistana-zaderzhali-na-granitse-s-kazahstanom/