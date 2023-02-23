Перевели 23 млн тенге на счета жены, матери и тещи: чиновника осудили в Атырау

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Главного специалиста инспекции транспортного контроля по Атырауской области осудили за неоднократное получение взяток в крупном размере. Дело рассматривалось в суде №2 Атырау, передает официальный сайт областного суда.

Дело в отношении лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, рассматривалось по п.3, 4 ч.3 ст.366 УК (Получение взятки в крупном размере неоднократно).

Судом установлено, что главный специалист инспекции транспортного контроля по Атырауской области при осуществлении контроля за соблюдением законодательства РК "Об автомобильном транспорте" и за проездом крупногабаритных или тяжеловесных транспортных средств по территории региона без проверки и привлечения к административной ответственности юридических лиц за содействие их свободному и беспрепятственному передвижению за период с 2020 по 2022 годы с 13 ТОО неоднократно получал денежные средства в виде взятки в крупном размере.

Общая сумма составила 23 817 000 тенге. Деньги были перечислены на счета его супруги, матери и тещи.

Вина подсудимого была подтверждена. Однако сам чиновник настаивал на оправдании.

В суде отметили, что санкция п.3, 4 ч.3 ст.366 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки либо лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность, было признано наличие малолетних детей у обвиняемого. Отягчающее обстоятельство - нарушение принятой им присяги.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу", - отметили в Атырауском областном суде.

В ст.52 Закона РК "О государственной службе" говорится, что государственные служащие должны противостоять проявлениям коррупции и не допускать коррупционных правонарушений.

Также они должны пресекать факты коррупционных правонарушений со стороны других государственных служащих.

Если государственный служащий располагает информацией о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении, он должен принять необходимые меры по предотвращению и прекращению такого правонарушения, в том числе незамедлительно в письменной форме информировать вышестоящего руководителя и (или) руководство государственного органа, в котором он работает, и (или) уполномоченные государственные органы. Государственный служащий также обязан незамедлительно в письменной форме информировать указанные лица и органы о случаях склонения его другими лицами к совершению коррупционных правонарушений.

Руководство государственного органа обязано в месячный срок со дня получения информации принять меры по заявлениям государственного служащего о коррупционных правонарушениях, случаях склонения его к совершению данных нарушений, в том числе путем организации проверок и направления обращений в уполномоченные органы.

Кроме того, государственные служащие не должны допускать действия (бездействие), затрудняющие реализацию физическими и (или) юридическими лицами своих прав, свобод и законных интересов.

Согласно Правилам принесения присяги государственными служащими, депутатами парламента и судьями Конституционного суда РК государственные служащие приносят присягу один раз, за исключением лиц, впервые назначаемых на государственные должности премьер-министра, иных членов правительства и т.д.

Церемония присяги проводится в зале соответствующего служебного здания и начинается с вступительной речи должностного лица, принимающего присягу. Лицо, приводимое к присяге, приглашается к трибуне. Положив руку на Конституцию, человек произносит или зачитывает текст присяги, затем подписывает его и передает должностному лицу, принявшему присягу.

Бланк с текстом присяги с указанием даты принесения присяги хранится в материалах личного дела лица, приведенного к присяге.

В послужной список государственного служащего вносится соответствующая запись о принесении присяги.

Присяга государственного служащего Республики Казахстан: "Расценивая несение государственной службы как выражение особого доверия со стороны общества и государства, осознавая свою высокую ответственность перед народом Казахстана, торжественно клянусь соблюдать Конституцию и законодательство страны, добросовестно и профессионально служить народу".

В соответствии со ст.54 УК РК обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, признается, в том числе, совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу или профессиональную клятву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010499-pereveli-23-mln-tenge-na-scheta-zheny-materi-i-teschi-chinovnika-osudili-v-atyrau/