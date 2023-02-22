Супругов из Караганды заподозрили в размещении фейковых объявлений о продаже мебели и золота

Подозреваемая. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Актюбинской области полицейские задержали семейную пару, которую подозревают в серии интернет-мошенничеств, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По версии следствия, молодые карагандинцы с октября 2022 года совершали интернет-мошенничества, размещая фейковые объявления на популярном сайте о продаже мебели и золотых изделий.

Подозреваемых задержали полицейские Актюбинской области. Супруги дали признательные показания.

Стражи порядка также изъяли у них банковские карты, куда перечислялись денежные средства потерпевших, смартфон и SIM-карты.

Ранее в Актобе 17-летний парень нашел кастет и решил его продать, разместив объявление в соцсетях на странице "Продай и купи". На него откликнулся покупатель и предложил встретиться. На встрече, по версии следствия, покупатель представился сотрудником полиции и за продажу холодного оружия начал вымогать деньги. Испугавшись, молодой человек заложил свой мобильный телефон в ломбард и отдал 133 тысячи тенге.

Добавим, что, согласно информации на сайте МВД РК, чтобы не попасть на уловки интернет-мошенников, необходимо:

пользоваться проверенными сайтами объявлений;

убедиться в наличии товара, в том числе путем видеозвонка. Если продавец находится в другом городе, то попросить знакомых или родственников получить и переслать товар;

договориться об оплате после получения товара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010449-suprugov-iz-karagandy-zapodozrili-v-razmeschenii-feykovyh-obyavleniy-o-prodazhe-mebeli-i-zolota/