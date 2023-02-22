Несуществующие вакансии в "библиотеке Казахстана" предлагают в соцсетях

Женщина с ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

В социальных сетях появилась реклама, предлагающая вакансию наборщика текста якобы в "библиотеке Казахстана". Однако данное объявление является обманом, передает Stopfake.kz.

В первую очередь фактчекеры предлагают обратить внимание в распространяемом рекламном сообщении на название – "Библиотека Казахстана". Библиотеки с таким названием в нашей стране не существует, следовательно, и сотрудников предприятие, которого нет, набирать не может.

Также в рекламном ролике о крупных заработках рассказывает седоволосая женщина в очках. Фактчекеры нашли ее фотографии в Сети и выяснили, что в 2022 году она, представляясь Лидией Ивановной, рекламировала услуги сомнительных риелторов. Кроме того, в соцсетях опубликовано видео, где эта же женщина в роли "учительницы младших классов Натальи Петровны" рассказывает о том, что заработала 23 тыс. рублей (138 тыс. тенге – прим. ред.), набирая тексты.

Как отмечают специалисты, данные видеоролики позволяют предположить, что женщина на кадрах – просто актриса, читающая заранее заготовленный текст.

Скриншот: stopfake.kz

"Набор текста за большие деньги – одна из излюбленных уловок мошенников. Обычно они обещают гораздо боле высокую зарплату, чем реальные работодатели. А когда приходит время оплатить услуги наборщиков, просят тех выслать сначала небольшую сумму в качестве "залога". Получив перевод, мошенники, само собой, престают выходить на связь", – говорится в публикации.

Отсюда можно сделать вывод, что распространяемая реклама – мошенничество и доверять подобным сомнительным предложениям не стоит.

Скриншот: stopfake.kz

Согласно информации на сайте МВД РК, чтобы не попасть на уловки мошенников, необходимо быть бдительными и соблюдать меры предосторожности:

ни в коем случае не следовать так называемым "телефонным" инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону;

никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции;

не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам. Без проверки не производить предоплату либо договориться об оплате после получения товара;

не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

для установки приложений пользоваться только официальными источниками App Store, Google Play и так далее;

не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;

регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;

чаще проверять свои счета через мобильные приложения.

Если вы или ваши знакомые стали жертвой мошенников, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010417-nesuschestvuyuschie-vakansii-v-biblioteke-kazahstana-predlagayut-v-sotssetyah/