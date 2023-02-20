"Получал 5% от обналиченной суммы": пачки денег изъяли у жителя Костаная (видео)

Изъятые деньги. Фото: polisia.kz

В Костанае задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в посредничестве мошенникам. Стражи порядка считают, что он получал 5 процентов от обналиченной суммы незаконно полученных средств, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого, который обналичивал деньги.

"31-летний мужчина был задержан возле одного из филиалов банка, где он с карты дропа обналичивал денежные средства. При обыске у него изъяли мобильный телефон и 1,9 млн тенге. Наличные он собирался передать мошенникам, которые получили их обманным путем у граждан. За свои услуги мужчина брал 5% от обналиченной суммы", - рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Правоохранители показали видео задержания, на котором у подозреваемого изымают пачки денег.

В настоящее время по данному факту начато досудебное производство, предусмотренное ст.190 ч.3 УК РК "Мошенничество".

Справочно: дроп - это человек, который за небольшую плату оформляет на себя обычную банковскую карту, которую затем передает мошенникам.

В МВД поясняют, что аферисты для конспирации периодически используют казахстанцев-дропов, которые открывают карты и счета в банках, а также счета в оффшорных зонах и криптовалютные кошельки. Через них деньги, похищенные у жертв мошенничества, обналичивают за определенный процент.

"Не передавайте персональные данные посторонним лицам. Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, в первую очередь свяжитесь с банком или микрокредитной организацией и постарайтесь заблокировать все карты, счета и операции, связанные с передвижением денежных средств.

Сохраните всю переписку с мошенниками, а также информацию, которая может способствовать раскрытию преступления. Незамедлительно обратитесь в подразделение полиции по месту жительства", - добавили в ведомстве.

Отметим, что в соответствии со ст.190 ч.3 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010079-poluchal-5-ot-obnalichennoy-summy-pachki-deneg-izyali-u-zhitelya-kostanaya-video/