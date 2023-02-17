Управляющего караоке-клубом в Алматы задержали с оружием

Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

Управляющий караоке-клубом Billionaire задержан с оружием в Алматы - у него нашли пистолет, дубинку и нож, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

29-летнего мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подробности озвучил начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

По его словам, задержание осуществили в ходе разбирательства по факту нанесения телесных повреждений посетителям караоке-клуба.

"Успокоить буйных клиентов охранники и управляющие баром решили с помощью дубинок и стеклянной утвари. У управляющего заведением были изъяты огнестрельное оружие с 99 патронами, дубинка и нож", – пояснил начальник районной полиции.

Задержанный и изъятое оружие. Фото: polisia.kz

Как уточнил Омирсериков, действия подозреваемого квалифицировали по частям 1 и 2 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В настоящее время мужчину водворили в изолятор временного содержания.

Отметим, что, согласно статье 287 Уголовного кодекса РК, незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

А незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним, наказываются штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009851-upravlyayuschego-karaoke-klubom-v-almaty-zaderzhali-s-oruzhiem/