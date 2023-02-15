Актюбинец пожалел, что дал знакомому посмотреть фото в телефоне

Парень с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Актюбинец дал своему знакомому телефон, чтобы он посмотреть фотографии в галерее, и пожалел, поскольку лишился денег. Об этом сообщается на официальной странице ДП региона в Instagram.

По информации ведомства, 13 февраля 21-летний парень, попросив у знакомого сотовый телефон для просмотра фотографий, перевел с него 50 тысяч тенге на свой счет.

Потерпевший обнаружил отсутствие денег только на следующий день и обратился в полицию.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Он полностью признал свою вину и рассказал, что пароль от интернет-банкинга увидел, когда знакомый оплачивал проезд в такси.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст.188 ч.2 "Кража" УК РК.

Отметим, что в соответствии с вышеуказанной статьей кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Шымкенте. Как рассказал потерпевший, друг взял у него телефон, чтобы через приложение для доставки еды заказать обед на дом. Позднее молодой человек обнаружил отсутствие денег на своем банковском счете. Оказалось, что приятель перевел все его средства в размере 500 690 тенге себе через онлайн-банкинг. Правоохранители задержали 23-летнего подозреваемого.

Справочно: интернет-банкинг - это управление банковскими счетами через интернет. Он позволяет:

переводить средства с одного своего счета на другой;

осуществлять безналичные внутри- и межбанковские платежи;

покупать и продавать безналичную валюту;

открывать и закрывать депозиты;

устанавливать график расчетов и оплачивать различные товары и услуги;

отслеживать все банковские операции по своим счетам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009485-aktyubinets-pozhalel-chto-dal-znakomomu-posmotret-foto-v-telefone/