Одного из руководителей финпирамиды QI Trade экстрадировали из Польши

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство юстиции Польши удовлетворило запрос Генпрокуратуры Казахстана о выдаче гражданина "К", разыскиваемого за руководство финансовой пирамидой QI Trade Kazakhstan, передает официальный Telegram-канал ведомства.

Как сообщили в Генпрокуратуре, его подозревают в том, что в период с 2018 по 2020 годы в целях хищения чужого имущества, будучи одним из руководителей финансовой пирамиды, организовал незаконную схему по привлечению денежных вкладов в лжепроекты, создав иллюзию выплат больших процентов.

"В результате преступных действий участников организованной группы более чем 1 345 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 6,3 млрд тенге.

После совершения преступлений "К" скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел подозреваемый "К" экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в данное время подозреваемого поместили в следственный изолятор в Астане. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.

"Высокий уровень сотрудничества между нашими государствами в уголовно-правовой сфере позволил впервые экстрадировать подозреваемое лицо в Казахстан, несмотря на отсутствие с Польшей двустороннего договора о выдаче", – добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Добавим, что, по данным с сайта "Электронного правительства", финансовая пирамида – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Отмечается, что особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег.

Напомним, Бостандыкский районный суд города Алматы признал 15 человек виновными в организации финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan. Им были назначены сроки от 6 до 7 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009316-odnogo-iz-rukovoditeley-finpiramidy-qi-trade-ekstradirovali-iz-polshi/