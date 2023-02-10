"Дал ключи няне": золото, доллары и тенге вынесли из квартиры жителя Актау

Женщина с ключом. Иллюстративное фото: pexels.com

Няню подозревают в краже золота, долларов и тенге из квартиры жителя Актау. 27-летнюю подозреваемую задержали. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости МВД РК".

Житель Актау обратился в полицию и сообщил, что в период с 5 декабря 2022 года по 5 января текущего года неизвестные вынесли из его квартиры золотые серьги и браслеты, 2800 долларов США (около 1,3 млн тенге) и 140 тысяч тенге.

"Как выяснилось, домовладелец доверил ключи от квартиры няне", - отметили правоохранители.

Стражи порядка задержали 27-летнюю подозреваемую. Данный факт зарегистрирован по ст.188 УК РК "Кража".

Полицейские говорят, что квартирные кражи являются наиболее распространенными преступлениями против собственности.

Чтобы их избежать:

никогда не оставляйте запасные ключи ни в квартире, ни в легкодоступных местах (под ковриком и т.д.);

если вы потеряли ключи, нужно срочно поменять все замки;

желательно, чтобы на двери было два замка, которые защищают ваш дом от проникновения;

устанавливайте замки разных типов на расстоянии не менее 15 см друг от друга;

окна первого, второго и последнего этажей должны быть оборудованы решетками;

установите домофон;

не пускайте в квартиру незнакомых людей;

по возможности заведите собаку - это самая надежная сигнализация против воров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008940-dal-klyuchi-nyane-zoloto-dollary-i-tenge-vynesli-iz-kvartiry-zhitelya-aktau/