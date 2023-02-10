"Дал ключи няне": золото, доллары и тенге вынесли из квартиры жителя Актау
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Няню подозревают в краже золота, долларов и тенге из квартиры жителя Актау. 27-летнюю подозреваемую задержали. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости МВД РК".
Житель Актау обратился в полицию и сообщил, что в период с 5 декабря 2022 года по 5 января текущего года неизвестные вынесли из его квартиры золотые серьги и браслеты, 2800 долларов США (около 1,3 млн тенге) и 140 тысяч тенге.
"Как выяснилось, домовладелец доверил ключи от квартиры няне", - отметили правоохранители.
Стражи порядка задержали 27-летнюю подозреваемую. Данный факт зарегистрирован по ст.188 УК РК "Кража".
Полицейские говорят, что квартирные кражи являются наиболее распространенными преступлениями против собственности.
Чтобы их избежать:
- никогда не оставляйте запасные ключи ни в квартире, ни в легкодоступных местах (под ковриком и т.д.);
- если вы потеряли ключи, нужно срочно поменять все замки;
- желательно, чтобы на двери было два замка, которые защищают ваш дом от проникновения;
- устанавливайте замки разных типов на расстоянии не менее 15 см друг от друга;
- окна первого, второго и последнего этажей должны быть оборудованы решетками;
- установите домофон;
- не пускайте в квартиру незнакомых людей;
- по возможности заведите собаку - это самая надежная сигнализация против воров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008940-dal-klyuchi-nyane-zoloto-dollary-i-tenge-vynesli-iz-kvartiry-zhitelya-aktau/