"Вытаскивал быстро и незаметно": предполагаемого вора-гастролера задержали в Алматы

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинские полицейские задержали жителя Восточно-Казахстанской области по подозрению в совершении серии карманных краж, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По версии следствия, 44-летний мужчина за несколько дней совершил пять краж в городских автобусах.

"Катался" фигурант по центру города, в квадрате улиц Сейфуллина – Макатаева – Байтурсынова – Гоголя. В утренние и вечерние часы пик он "проверял" карманы пассажиров: смартфоны вытаскивал быстро и незаметно", – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК(Кража).

Подозреваемого задержали. Следствие также устанавливает его причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории мегаполиса.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 188 УК РК, кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Ранее в Алматы осудили мужчину за кражу интернет-кабелей. Его приговорили к 2,5 годам ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008865-vytaskival-bystro-i-nezametno-predpolagaemogo-vora-gastrolera-zaderzhali-v-almaty/