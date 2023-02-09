Алматинка хотела снять квартиру подешевле, но осталась без денег

Новостройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в мошенничестве. По версии следствия, задержанные обманывали горожан, обещая сдать в аренду недорогие квартиры, передает информационный портал МВД Polisia.kz.

В полицию обратилась одна из потерпевших - 28-летняя казахстанка. Девушка искала квартиру для аренды и наткнулась на объявление на одном из сайтов. Авторы объявления попросили ее отправить на банковскую карту задаток в виде 100 тысяч тенге, что казахстанка и сделала.

Однако позже девушка поняла, что стала жертвой аферистов.

Полицейские уже задержали двух подозреваемых 1999 и 1995 годов рождения.

"Первым задержали гражданина Ж. 1999 года рождения. В его "задачи" входило размещение объявлений и переписка с потенциальными клиентами. Другой соучастник преступлений – гражданин Ж. 1995 года рождения – автор преступной идеи. Он же отвечал за обналичивание денежных средств.

В настоящее время проводится анализ транзакций по банковским счетам и устанавливается причастность подозреваемых лиц к другим эпизодам совершенных уголовных правонарушений", – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области женщина отдала 8 млн тенге, надеясь получить новый автомобиль Kia K5, но осталась ни с чем. Подозреваемых в мошенничестве задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008751-almatinka-hotela-snyat-kvartiru-podeshevle-no-ostalas-bez-deneg/