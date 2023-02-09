Казахстанка в надежде получить новое авто лишилась 8 млн тенге

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Туркестанской области отдала 8 млн тенге, надеясь получить новый автомобиль Kia K5, но осталась ни с чем. Подозреваемых в мошенничестве задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По данным ведомства, в полицию Ордабасинского района обратилась женщина и рассказала, что в июле 2022 года на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником компании. Он заявил, что она якобы выиграла автомобиль Kia K5.

Чтобы получить новую машину, сельчанке нужно было перевести деньги. Поверив обещаниям, женщина отдала более 8 млн тенге.

Факт был зарегистрирован по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В итоге были задержаны двое безработных жителей Кызылординской области. Расследование продолжается.

Правоохранители предупреждают, что мошенники могут звонить или отправлять фейковые рассылки о якобы проводимых акциях с вредоносными ссылками. Перейдя по ним, пользователи рискуют заразить свое устройство опасным вирусом.

Также нередки случаи фейковых объявлений о продаже товаров. Получив деньги, аферисты перестают выходить на связь.

Стражи порядка советуют не соглашаться на предоплату, пока вы не убедитесь в добросовестности продавца. Стараться общаться по видеозвонку - обычно мошенники не хотят показывать свою настоящую внешность.

Кроме того, следует с осторожностью относиться ко всякого рода розыгрышам и акциям, информация о которых появляется в интернете и рассылках. Помимо вредоносных ссылок они могут содержать обещания какого-либо выигрыша, для получения которого якобы требуется внести деньги.

Полицейские настоятельно рекомендуют проверять любую информацию об акциях и розыгрышах на официальных ресурсах тех организаций, от имени которых они якобы проводятся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008744-kazahstanka-v-nadezhde-poluchit-novoe-avto-lishilas-8-mln-tenge/