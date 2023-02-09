КНБ Казахстана задержал на границе иностранцев в маскировочных костюмах

Задержанные. Фото: ПС КНБ РК

4 февраля в Актюбинской области пограничниками задержаны четыре иностранца, подозреваемые в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщается на официальном сайте Пограничной службы КНБ РК.

По информации ведомства, задержанные в январе 2023 года на законных основаниях прибыли из Узбекистана в Казахстан и планировали выехать в Россию для осуществления трудовой деятельности.

Однако из-за имеющегося запрета на въезд в РФ данным гражданам ими была предпринята попытка пересечь границу в темное время суток в обход пунктов пропуска с использованием маскировочных костюмов.

По данному факту в настоящее время проводится расследование.

Как отмечают в КНБ, пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется Пограничной службой КНБ РК.

Пропуск лиц через государственную границу осуществляется при наличии документов на право въезда в Республику Казахстан или выезда из Республики Казахстан, а также отсутствии ограничений в отношении данных лиц, установленных законами Республики Казахстан.

Пропуск через государственную границу считается завершенным по окончании процедуры пограничного контроля и при выезде лица, транспортного средства или вывозе грузов и товаров за пределы пункта пропуска, а также иного места, где осуществляется пропуск через государственную границу.

Не подлежат пропуску через государственную границу в соответствии с законами Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства, которым не разрешен либо ограничен въезд в Республику Казахстан, а также лица, в отношении которых принято решение о запрещении выезда из Республики Казахстан.

Иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в пункт пропуска или иное место, где осуществляется пропуск через государственную границу, и не имеющие оснований для пропуска через государственную границу, в соответствии с международными договорами Республики Казахстан возвращаются в страну, откуда они прибыли, или в страну своего гражданства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008701-knb-kazahstana-zaderzhal-na-granitse-inostrantsev-v-maskirovochnyh-kostyumah/