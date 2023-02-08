Более 70 алматинцев оказались обмануты "учителем", обещавшим подготовку к ЕНТ

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинские полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он под видом директора учебного центра обещал родителям подготовить их детей к ЕНТ, но, получив оплату, скрылся, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Согласно условиям договора, родитель мог оплатить сумму – 238 тысяч тенге – частями. При этом "учитель" обещал гарантированный возврат денег, если ребенок не сдаст тестирование. На деле основатель учебного центра скрылся: дети не получили обещанных уроков, а их родители обратились за помощью в полицию", – рассказал начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Он добавил, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество).

Также сообщается, что в уголовном деле на данном этапе следствия значатся 76 потерпевших.

Подозреваемым оказался 22-летний гражданин Ж., стражи порядка задержали его и поместили под стражу.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Алматы полицейские задержали женщину, которую подозревают в мошенничестве. По версии полиции, жертвам она утверждала, что является посредником в получении ряда услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008540-bolee-70-almatintsev-okazalis-obmanuty-uchitelem-obeschavshim-podgotovku-k-ent/