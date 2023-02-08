Алматинец перевел деньги мошенникам, думая, что помогает своей сестре

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские Алматы провели в мегаполисе спецоперацию и задержали четверых человек, которых подозревают в серии интернет-мошенничеств, сообщает информационный портал МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, задержаны две женщины 1996 и 1998 годов рождения, а также двое мужчин 28 и 33 лет. Все они приехали в Алматы из Туркестанской области.

Ранее в полицию обратился горожанин, заявивший, что интернет-мошенники обманули его на 1,1 млн тенге.

"На телефон мужчине пришло сообщение от абонента, на аватарке которого была фотография его сестры. Отправитель сообщения попросил выслать ей на банковский счет деньги, что он и сделал. Мужчина был уверен, что помог своей сестре, а не мошенникам, использовавшим данные его сестры", – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

По версии полиции, это преступление было совершено задержанными. Отмечается, что трое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничество.

"Стоит отметить, что содействие в раскрытии преступления оказали сотрудники службы безопасности одного из банков второго уровня", – добавил Науатов.

Сейчас ведется досудебное расследование этого дела. Полиция установила причастность задержанных к трем аналогичным эпизодам мошенничества.

Задержанные. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008525-almatinets-perevel-dengi-moshennikam-dumaya-chto-pomogaet-svoey-sestre/