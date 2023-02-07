Астанчанка выдумала ребенка, чтобы увидеться с гражданским мужем в колонии

Тюрьма. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Гражданская супруга одного из осужденных в Астане предъявила поддельное свидетельство о рождении ребенка, чтобы повидаться с возлюбленным, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, женщина прибыла в колонию особого режима на длительное свидание, представив свидетельство о рождении ребенка, которое оказалось поддельным.

Сотрудник комнаты свидания учреждения № 2 ДУИС Астаны пояснил, что размытость шрифта и качество бумаги сразу вызвали у него сомнение.

На место событий сразу же была вызвана следственно-оперативная группа УП Аршалынского района. После женщина призналась, что свидетельство о рождении является поддельным.

Дело расследуют по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград”.

"Согласно требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность УИС, длительные свидания с лицами, не состоящими в браке с осужденными, предоставляются с прибывшими на свидание их совместными несовершеннолетними детьми. В связи с чем, гражданские супруги, знакомые осужденных, не имя совместных детей, пытаются любыми путями использовать длительное свидание. Однако благодаря бдительности сотрудников учреждения удалось предотвратить использование незаконного свидания", – прокомментировал начальник ДУИС Астаны Даулет Рахимбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008428-astanchanka-vydumala-rebenka-chtoby-uvidetsya-s-grazhdanskim-muzhem-v-kolonii/