Полковник полиции попал под следствие в Туркестанской области

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции Сауранского района в звании полковника. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости Агентства по противодействию коррупции РК".

По информации ведомства, полковник подозревается в получения мошенническим путем 1 млн тенге за оказание содействия в привлечении к уголовной ответственности виновных лиц и возмещении ущерба по уголовному делу, расследуемому в полиции по факту мошенничества.

"В связи с полными признанием вины и возмещением причиненного ущерба с санкции следственного суда в отношении должностного лица санкционирована мера пресечения "домашний арест", - отметили в Антикоре.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в ведомстве.

Отметим, что за мошенничество в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность по ст.190 УК.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, –

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008407-polkovnik-politsii-popal-pod-sledstvie-v-turkestanskoy-oblasti/