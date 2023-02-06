"Представлялась Мейрбеком": жители Актау хотели вывести пенсионные и потеряли миллионы

Подозреваемая. Фото: instagram.com/up_aktau_polisia

16 человек отдали около 23 млн тенге за вывод денег из пенсионного счета и трудоустройство в нефтедобывающую компанию, однако остались ни с чем. Пострадавшие обратились в полицию Актау. Об этом сообщается на официальной странице городского УП в Instagram.

По информации ведомства, женщина представлялась Мейрбеком. Как пояснили потерпевшие, им обещали вывести наличными сбережения из пенсионного фонда, а также устроить на работу в нефтяную компанию АО "Каражанбасмунай".

Жертвами стали 16 жителей Актау, сумма ущерба составила почти 22,9 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана подозреваемая. Ею оказалась 46-летняя жительница Карагандинской области. Ее поместили под стражу.

По данному факту проводится досудебное расследование по п.4 ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество, совершенное неоднократно).

Отметим, что по данной статье грозит ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Стражи порядка опубликовали фото подозреваемой и попросили тех, кто еще мог пострадать от ее действий, обращаться в УП Актау или по номеру: 8 747 717 72 92.

Правоохранители добавляют, что мошенничество - это особый вид преступления, деятельность и способы которого постоянно меняются в зависимости от потребностей человека и потенциала научно-технического прогресса.

Именно благодаря прогрессу аферисты все убедительнее входят в доверие казахстанцев. Интеллект и фантазия у них работают на максимальных оборотах.

"Сколько бы предупреждений и сюжетов не выходило в СМИ с подробным описанием методики работы мошенников - данная тема все же остается актуальной и, как показывает практика, в зоне риска находятся абсолютно все", - резюмируют полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008139-predstavlyalas-meyrbekom-zhiteli-aktau-hoteli-vyvesti-pensionnye-i-poteryali-milliony/