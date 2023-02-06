Деньги выводили через казахстанок после знакомства в соцсетях

Задержанный. Фото: instagram.com/police.atyrau

Жителя Кызылорды задержали по подозрению в мошенничестве. Оперативно-розыскные мероприятия провели полицейские Атырауской области совместно с коллегами из Астаны. Об этом сообщается на официальной странице ДП Атырауской области в Instagram.

По информации ведомства, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Астане был задержан житель Кызылорды 1993 года рождения по подозрению в мошенничестве.

Следствием установлено, что он размещал в интернете объявления о якобы продаже автомобилей.

Пользователей, заинтересованных в покупке машин, он просил выслать деньги заранее, чтобы убрать рекламу. Авансовые платежи люди переводили на банковские счета девушек, с которыми мужчина знакомился в социальных сетях.

После чего средства поступали случайными прохожим, которых молодой человек встречал в общественных местах и говорил, что его карты заблокированы.

Стражи порядка предполагают, что подозреваемый может быть причастен к 10 таким фактам. Жертвами стали жители Атырау, Актобе, Костаная, Алматы, Астаны и Шымкента.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК. Мужчина помещен под стражу в Астане.

Отметим, что в соответствии с ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Между тем полицейские предупреждают казахстанцев, что в настоящее время с развитием интернета и переходом многих видов услуг в цифровой формат появляется все больше методов и форм интернет-мошенничества.

Как уберечь себя от аферистов:

никому не передавайте данные вашей банковской карты, а также данные, удостоверяющие личность (удостоверение личности, фото банковской карты и трехзначный CVV-код на обратной стороне карты);

будьте внимательны при покупке товара, недвижимости или автомобиля через мобильные приложения, оплату желательно производить при личной встрече или после того, как вы полностью убедитесь в надежности продавца;

никогда не вкладывайте деньги в электронные платежные системы, если в объявлении о продаже товаров, автомобилей, аренды квартир указано, что необходимо внести предоплату или связаться с продавцом можно только через WhatsApp;

не переходите по сомнительным ссылкам, которые отправляются через различные мессенджеры и социальные сети, так как они могут быть вирусными файлами и приложениями, что позволяет злоумышленникам получить доступ к вашим средствам в мобильном банкинге;

не участвуйте в сомнительных конкурсах в интернете, которые обещают приумножить деньги или объявляют о крупном денежном призе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008124-dengi-vyvodili-cherez-kazahstanok-posle-znakomstva-v-sotssetyah/