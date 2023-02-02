Заработали 4,2 млрд тенге на перевозках с Китаем: компанию подозревают в незаконном завышении цен

Грузовик. Иллюстративное фото: pexels.com

Досудебное расследование в отношении ТОО "Eurotransit Nur Zholy" завершили сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Как пояснили в ведомстве, данное юридическое лицо, являясь единственным оператором по перевозке грузов в Казахстан с нейтральной стороны КНР (Китайская Народная Республика), незаконно завысило стоимость этой услуги.

"В частности, порожние грузовые автомашины, принадлежащие компании, прибывали на склад ТОО, откуда они следовали на нейтральную сторону КНР, загружались товаром и возвращались обратно на склад ТОО. Высокую стоимость за эту услугу, то есть за один рейс (протяженностью 3 км), компания установила незаконно", – сообщили в АФМ.

По информации ведомства, доход от монополистической деятельности составил свыше 4,2 млрд тенге.

Руководство ТОО признало свою вину. Кроме того, как отметили в АФМ, в ходе расследования руководство компании предложило передать в доход государства активы ТОО (земельного участка, площадью 3,6 га, с находящимся на нем транспортно-логистическим комплексом) стоимостью более 5,3 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007723-svyshe-42-mlrd-tenge-zarabotal-monopolist-na-perevozkah-s-kitaem/