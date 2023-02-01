Угнал, попал в ДТП и вернул на место: предполагаемого угонщика задержали в Караганде

Угон. Иллюстративное фото: ProfessionalStudioImages/ Getty Images

Стражи порядка Караганды задержали мужчину, которого подозревают в неправомерном завладении авто - после угона машина попала в аварию, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В Центральный отдел полиции УП Караганды обратился 48-летний местный житель, сообщивший об угоне. Мужчина уточнил, что оставил свою "ГАЗель" во дворе многоэтажного дома, а после обнаружил пропажу авто. Ущерб, как отметили стражи порядка, составил 14 млн тенге.

Однако вскоре автомобиль вернулся на место, но он был поврежден.

Как выяснили полицейские, машина попала в ДТП - на одной из улиц этот автомобиль столкнулся с внедорожником, а после водитель скрылся на нем с места аварии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 44-летнего мужчину. Задержанный рассказал, что взял машину, чтобы покататься на ней, однако угодил в ДТП.

Чтобы снять с себя ответственность, подозреваемый, по его словам, вернул авто на место.

В настоящее время данный факт расследуют по уголовной статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007625-ugnal-popal-v-dtp-i-vernul-na-mesto-predpolagaemogo-ugonschika-zaderzhali-v-karagande/