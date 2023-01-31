Астанчанин дал позвонить новому знакомому и остался без смартфона

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель столицы дал свой смартфон мужчине, с которым познакомился в кафе, для срочного звонка и в результате остался без гаджета, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным полиции, инцидент произошел в кафе по проспекту Богенбай батыра. Неизвестный мужчина разговорился с посетителем кафе и после выпитого алкогольного напитка попросил у него смартфон для срочного звонка.

"Когда потерпевший отошел в уборную, 31-летний мужчина вышел из кафе и скрылся в неизвестном направлении. Об обмане в полицию сообщил сам потерпевший", – говорится в сообщении.

Стражи порядка установили подозреваемого, им оказался уроженец Акмолинской области. В отношении мужчины проводится досудебное расследование. Также следствие устанавливает причастность подозреваемого к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Ранее двое жителей Астаны обратились в полицию с заявлением о том, что в караоке-баре у них отобрали дорогие смартфоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007442-astanchanin-dal-pozvonit-novomu-znakomomu-i-ostalsya-bez-smartfona/