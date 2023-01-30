Двое астанчан остались без смартфонов после знакомства в караоке-баре

Микрофоны. Иллюстративное фото: pixabay.com

Двое жителей столицы обратились в полицию с заявлением о том, что в караоке-баре у них отобрали дорогие смартфоны, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Стражи порядка установили, что подозреваемые являются уроженцами ВКО.

По версии следствия, астанчане познакомились в караоке-баре с другими мужчинами и стали выпивать горячительные напитки. Когда им принесли счет на оплату, между ними произошел спор.

"Злоумышленники, оставив свой телефон в качестве залога, начали разбираться с потерпевшими и, применяя физическую силу, отобрали у них дорогостоящие телефоны", – сообщили в ведомстве.

Затем, по данным полиции, подозреваемые, вспомнив об оставленном смартфоне в качестве залога, вернулись в караоке-бар, но обнаружили, что он закрыт. Тогда они, как добавили в МВД, тайно проникли в заведение, и, не найдя свой гаджет, предположительно, похитили телефон администратора.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания, устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее жительница столицы обратилась в полицию, обнаружив пропажу дорогих ювелирных украшений. Под подозрение попала домработница.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007310-dvoe-astanchan-ostalis-bez-smartfonov-posle-znakomstva-v-karaoke-bare/