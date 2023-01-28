Домработницу заподозрили в краже золота на миллион тенге из квартиры в Астане

Краденные украшения. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Жительница столицы обратилась в полицию, обнаружив пропажу дорогих ювелирных украшений. Под подозрение попала домработница. Она дала признательные показания, передает официальный новостной Telegram-канал Polisia.kz.

По данным полиции, 39-летняя женщина устроилась на работу в качестве помощницы по дому. Предполагается, что, убираясь в гардеробной, она нашла золотые украшения, которые могла присвоить себе. В этот момент хозяева находились в квартире.

Обнаружив кражу, работодательница обратилась в полицию. Сумма ущерба оценивается в размере 1 миллион тенге.

"Полицейскими все похищенные вещи найдены. Как оказалось, воровка сдала их в ломбард, откуда они были изъяты. Напоминаем, что за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, грозит уголовная ответственность", – рассказал начальник отдела полиции УП района Есиль Сакен Алауханов.

Сейчас по факту кражи проводится досудебное расследование.

Отмечается, что женщина дала признательные показания. Полицейские проверяют, могла ли она быть причастна к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Добавим, как указано в статье 188 УК РК, кража – это тайное хищение чужого имущества, которое наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, если кража была совершена группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, то она наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно 3 части этой статьи, кража, совершенная в крупном размере, неоднократно или с незаконным проникновением наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007151-domrabotnitsu-zapodozrili-v-krazhe-zolota-na-million-tenge-iz-kvartiry-v-astane/