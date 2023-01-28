Задержаны чиновники одного из комитетов Минэкологии Казахстана

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Ряд должностных лиц Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов задержаны. Их подозревают в коррупционных преступлениях, об этом сообщается в Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК.

Как сообщили в Антикоре, под следствие попали гендиректор РГП "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов, ряд его подчиненных, а также глава управления бухгалтерского учета и бюджетного планирования комитета.

"Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении генерального директора РГП "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, ряда его подчиненных, а также руководителя Управления бухгалтерского учета и бюджетного планирования Комитета по подозрению в похищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, дачи и получении взяток", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в Антикоре, в настоящее время должностные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

"Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - добавили в агентстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007134-zaderzhany-chinovniki-odnogo-iz-komitetov-minekologii-kazahstana/