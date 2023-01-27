Чиновника осудили по делу о хищении 300 млн тенге в Талдыкоргане

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Вынесен приговор бывшему руководителю отдела строительства Талдыкоргана Саиду Дарменову по делу о хищении свыше 300 млн тенге. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматинской области.

В надзорном органе рассказали, что в 2021 году в Талдыкоргане был вынесен приговор в отношении двух руководителей одного из ТОО. Их признали виновными в присвоении государственных средств в особо крупном размере, они получили длительные сроки лишения свободы.

При этом руководитель городского отдела строительства Саид Дарменов, подписывавший документы о перечислении денег, был признан виновным лишь в злоупотреблении должностными полномочиями без учета особо крупного размера ущерба и приговорен к 1 году ограничения свободы.

Между тем государству был причинен ущерб на сумму более 300 млн тенге.

"По инициативе прокуратуры области генеральным прокурором в Верховный суд внесен кассационный протест, который удовлетворен в полном объеме и первоначальный приговор в отношении Дарменова отменен с направлением дела на новое рассмотрение в областной суд", - отметили в ведомстве.

При новом рассмотрении Дарменов был признан виновным по ст.ст.28 ч.5, 189 ч.4 п.2 УК, то есть в пособничестве в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Ему назначено 7 лет лишения свободы, он больше не сможет работать на госслужбе.

Отметим, что отдел строительства Талдыкоргана является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере строительства на территории города.

В соответствии с ч.5 ст.28 УК РК пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению, а также лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

По п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007049-chinovnika-osudili-po-delu-o-hischenii-300-mln-tenge-v-taldykorgane/