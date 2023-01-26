Сотрудников КНБ арестовали в Астане

Задержанный. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Столичный суд санкционировал арест трех сотрудников Комитета национальной безопасности РК. Информацию об этом подтвердили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе суда.

"25 января 2023 года специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых Аманова Е.И., Абдугали Х.С., Сартаева К.Б. сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

В суде также подтвердили, что арестованные являются сотрудниками Комитета нацбезопасности, однако другие подробности дела оглашать не стали.

"Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению согласно ст.201 УПК РК", - добавили в пресс-службе столичного суда.

Напомним, на прошлой неделе глава КНБ Ермек Сагимбаев встретился с Токаевым и рассказал ему об основных итогах деятельности комитета за 2022 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006893-sotrudnikov-knb-arestovali-v-astane/