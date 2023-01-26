Двух мужчин заподозрили в карманных кражах в общественном транспорте в Алматы

Портмоне в кармане. Иллюстративное фото: Arno Burgi/Picture Alliance/Getty Images

В Алматы полицейские задержали двух мужчин, уроженцев Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, подозреваемых в карманных кражах в общественном транспорте, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным полиции, гражданин М. 1986 года рождения подозревается в совершении двух краж в Наурызбайском районе. А гражданин К. 1970 года рождения оказался подозреваемым в причастности к краже в маршрутном автобусе.

"Добычей обоих подозреваемых стали смартфоны, которые они крали из карманов курток и пальто пассажиров. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны", – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Отмечается, что указанные факты зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Задержанные оказались уроженцами Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. В прошлом они были неоднократно судимы за совершение аналогичных преступлений.

В данное время следствие устанавливает причастность подозреваемых к ранее совершенным хищениям на территории Алматы.

Ранее 19-летнего жителя столицы заподозрили в краже детских подгузников в магазинах Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006874-dvuh-muzhchin-zapodozrili-v-karmannyh-krazhah-v-obschestvennom-transporte-v-almaty/