Полмиллиона тенге заплатил казахстанец, чтобы устроить жену на работу

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К полицейским Туркестана обратился житель Сауранского района и заявил, что стал жертвой мошенничества. Он заплатил полмиллиона тенге, чтобы устроить жену на работу, однако остался ни с чем, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Мужчина рассказал стражам порядка, что знакомая пообещала устроить его супругу на работу в школу. За это он отдал ей более 500 тыс. тенге.

Однако после получения денег женщина своих слов не сдержала. Данный факт полицейские зарегистрировали по ст.190 УК РК "Мошенничество".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась жительница Туркестана. Ее доставили в полицию.

По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской.

Напомним, ранее десятки астанчан заявили о мошенничестве при трудоустройстве в Чехию. Вместо обещанных европейских зарплат и жилья жители столицы якобы остались с пустыми карманами. В компании же заверили, что сами стали жертвами обстоятельств.

Отметим, что мошенничество - это разновидность хищения чужого имущества или приобретения прав на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, за которые предусмотрена уголовная ответственность по статье 190 УК РК. Например, в соответствии с частью 1 данной статьи за подобные действия грозит наказание до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители систематически призывают казахстанцев не верить сомнительным предложениям и быть бдительными, однако люди продолжают попадаться на различные уловки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006568-polmilliona-tenge-zaplatil-kazahstanets-chtoby-ustroit-zhenu-na-rabotu/