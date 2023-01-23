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"Обещали 50-70% прибыли": казахстанцы потеряли деньги, поверив информации в чате в WhatsApp

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Купюры лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Жетысуской области полицейские задержали семейную пару и еще двух женщин, подозреваемых в мошенничестве, об этом сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По данным полицейских, на сегодняшний день в материалах расследования фигурируют 25 потерпевших, проживающих в разных регионах Казахстана.

Подозреваемыми по делу проходят супружеская пара, проживающая близ Талдыкоргана, а также две женщины из Ленгера Туркестанской области.

По материалам уголовного дела, подозреваемые действовали по принципу финпирамиды они использовали WhatsApp, где создали специальный чат, который просуществовал около одной недели.

"Потерпевшие отправляли на спецсчет одного из банков от 10 тысяч до 100 тысяч тенге, первоначально получая обещанные 50-70% прибыли. Вторичный вклад уже большей суммы, конечно же, не возвращался.

Выяснилось, что денежные средства снимались со счета в Талдыкоргане, в связи с чем заявления потерпевших официально зарегистрировали в полиции области Жетісу", – говорится в сообщении ДП региона.

Причиненный ущерб потерпевшим составил более 5 млн тенге.

Отмечается, что расследование по фактам проводилось с координацией прокуратуры Талдыкоргана по статье 190 части 3 УК РК “Мошенничество”.

"С учетом того, что в уголовном деле фигурировали более двух десятков лиц, проживающих в разных регионах страны, расследование фактов заняло более года.

В настоящее время обвинительный акт подготовлен для направления дела в суд", – сообщили в ДП области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006465-obeschali-50-70-pribyli-kazahstantsy-poteryali-dengi-poveriv-informatsii-v-chate-v-whatsap/

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