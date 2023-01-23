"Обещали 50-70% прибыли": казахстанцы потеряли деньги, поверив информации в чате в WhatsApp

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Жетысуской области полицейские задержали семейную пару и еще двух женщин, подозреваемых в мошенничестве, об этом сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По данным полицейских, на сегодняшний день в материалах расследования фигурируют 25 потерпевших, проживающих в разных регионах Казахстана.

Подозреваемыми по делу проходят супружеская пара, проживающая близ Талдыкоргана, а также две женщины из Ленгера Туркестанской области.

По материалам уголовного дела, подозреваемые действовали по принципу финпирамиды – они использовали WhatsApp, где создали специальный чат, который просуществовал около одной недели.

"Потерпевшие отправляли на спецсчет одного из банков от 10 тысяч до 100 тысяч тенге, первоначально получая обещанные 50-70% прибыли. Вторичный вклад уже большей суммы, конечно же, не возвращался.

Выяснилось, что денежные средства снимались со счета в Талдыкоргане, в связи с чем заявления потерпевших официально зарегистрировали в полиции области Жетісу", – говорится в сообщении ДП региона.

Причиненный ущерб потерпевшим составил более 5 млн тенге.

Отмечается, что расследование по фактам проводилось с координацией прокуратуры Талдыкоргана по статье 190 части 3 УК РК “Мошенничество”.

"С учетом того, что в уголовном деле фигурировали более двух десятков лиц, проживающих в разных регионах страны, расследование фактов заняло более года.

В настоящее время обвинительный акт подготовлен для направления дела в суд", – сообщили в ДП области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006465-obeschali-50-70-pribyli-kazahstantsy-poteryali-dengi-poveriv-informatsii-v-chate-v-whatsap/