Взятка в 16 млн тенге: подробности дела против главы "АлТС" озвучили в Антикоре

Мужчина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Антикоррупционной службе раскрыли подробности дела против гендиректора ТОО "Алматинские тепловые сети" - его подозревают в получении взятки, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Как рассказали в ведомстве, генеральный директор и другие сотрудники ТОО "АлТС" подозреваются в получении взятки в 16 миллионов тенге.

Отмечается, что подозреваемые полностью признали вину, из-за чего их не стали помещать под стражу.

"Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в Антикоре.

В АПК подчеркнули, что теплоснабжение является одной из острых социальных проблем в регионах страны. Так, вместе с главой ТОО "Алматинские тепловые сети" было задержано и руководство ТОО "Балхаш жылу" - бывшего замдиректора и главного бухгалтера этого ТОО подозревают в хищении 272 млн тенге, при том что у компании имелись задолженности перед поставщиками на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

Напомним, о задержании генерального директора ТОО "Алматинские тепловые сети" Куаныша Бейсенбинова стало известно ранее. Тогда в Антикоре не стали озвучивать подробности, пообещав раскрыть детали позднее.

Пост руководителя компании Бейсенбинов занял еще в 2018 году - его назначил тогда еще аким Алматы Бауыржан Байбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006435-vzyatka-v-16-mln-tenge-podrobnosti-dela-protiv-glavy-alts-ozvuchili-v-antikore/