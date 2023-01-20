Россиянка вложила 85 тыс. долларов в финпирамиду, работавшую в Казахстане

Суд. Фото: kstnews.kz

В суде №2 Костаная рассматривается дело о финансовой пирамиде "Антарес". В создании и руководстве филиала обвиняют 35-летнюю женщину. Свидетельница из России рассказала, что вложила 85 тыс. долларов, передает газета "Костанайские новости".

Наталья Терзи живет в Москве, где и зарегистрировалась в "Антаресе". Показания она давала посредством видеосвязи.

По словам россиянки, она является вкладчиком с октября 2020 года. Ей обещали, что можно зарабатывать до двух процентов в день от вклада.

"На платформе компании мы видели, что фирма зарегистрирована в Гонконге, но сам офис находится в Англии. Нам объяснили, что компания находится в оффшорной зоне, поэтому зарегистрирована в одном месте, а находится в другом.

Бизнес шел с разных стран. К сожалению, я пригласила свою сестру туда, посоветовала ей подзаработать, муж пригласил двоих братьев. Мы поверили, что это будет работать", - пояснила свидетельница.

В общем Наталья Терзи вложила в "Антарес" 85 000 долларов (около 40 млн тенге по текущему курсу).

Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что уголовное дело возбудили против инвестиционной компании Antares Limited в Казахстане. По информации АФМ, сотрудники организации привлекали средства людей путем проведения тренингов по инвестициям.

Финансовую пирамиду Antares Limited выявили и в Костанае. Как отмечали в АФМ, организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию от 100 долларов США. Подозреваемых задержали и поместили под домашний арест.

При этом в ведомстве отмечают, что в Казахстане учащаются случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде. Их открывают нечистые на руку люди, которые используют раскрученные наименования, те же приемы привлечения денег, демонстрируя мнимую стабильность прежней лжеинвестиционной деятельности.

"Несмотря на то, что компании являются финансовыми пирамидами, а население теряет свои сбережения, некоторые граждане продолжают вкладывать деньги, принимая рекламные акции за честный вид заработка.

Призываем граждан быть бдительными, не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые компании", - призывают казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006182-rossiyanka-vlozhila-85-tys-dollarov-v-finpiramidu-rabotavshuyu-v-kazahstane/