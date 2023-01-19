Поверившие обещаниям девушки казахстанцы лишились 30 млн тенге

Подозреваемая. Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Атырауские полицейские установили 31-летнюю подозреваемую в мошенничестве. Жертвами стали 25 человек, сумма ущерба составила 30 млн тенге, передает Telegram-канал "Новости МВД РК".

Стражи порядка выяснили, что с мая 2022 года по январь 2023 года были обмануты 25 человек, сумма ущерба составила 30 млн тенге. Пострадавшим девушка обещала помощь в получении грантов для развития предпринимательства.

Подозреваемой оказалась 31-летняя уроженка Алматинской области. Ранее она уже была осуждена за аналогичное преступление.

Сейчас она находится под стражей. Начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество).

Согласно уголовному законодательству, мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В соответствии с ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2, штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005992-poverivshie-obeschaniyam-devushki-kazahstantsy-lishilis-30-mln-tenge/