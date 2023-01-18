Алматинка повредила чужое авто во дворе дома: видео прокомментировали в полиции

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

В социальных сетях распространился видеоролик, на котором женщина повредила автомобиль. Инцидент, как сообщается, произошел в Алматы в новогоднюю ночь. Случившееся прокомментировали в Департаменте полиции города.

Кадры были опубликованы в Instagram-паблике "Криспи Алматы". Инцидент, как сообщается в посте, произошел в Алматы в новогоднюю ночь.

"Женщина, которую чем-то очень огорчил супруг, вышла во двор и разнесла его белую KIA K5 - помяла дверь, разбила окно и оторвала номера. Оказалось, это была KIA K7, принадлежащая соседу", - говорится в подписи к видеоролику.

Также в описании утверждается, что владелец пострадавшего авто на следующий день написал заявление в полицию.

Инцидент прокомментировали в полиции Алматы.

"Как информировали в Управлении полиции Медеуского района, данный факт зарегистрирован. В настоящее время он рассматривается отделом местной полицейской службы. Будет проведено тщательное разбирательство с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005877-almatinka-povredila-chuzhoe-avto-vo-dvore-doma-video-prokommentirovali-v-politsii/