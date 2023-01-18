"Находит время для TikTok": депутат заявил о бездействии следователя в деле о мошенничестве

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат мажилиса Юрий Ли на пленарном заседании палаты указал на волокиту и бездействие сотрудников правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством и телефонным мошенничеством, передает корреспондент NUR.KZ.

Юрий Ли в своем запросе на имя генпрокурора Берика Асылова и главы Антикора Олжаса Бектенова напомнил, что при помощи программ удаленного доступа, применяя угрозы и введение в заблуждение, мошенники оформили на тысячи казахстанцев многомилионные кредиты либо похитили их депозиты.

Между тем, по словам депутата, по сей день по упомянутым уголовным делам производства приостановлены. И хуже того - по ряду дел уже известны лица, обналичивавшие похищенные деньги из банкоматов (так называемые "дропперы").

Однако, заявил мажилисмен, они не опрошены и безнаказанно продолжают свою криминальную деятельность с попустительства органов правопорядка.

"К нашему глубокому сожалению, на этом безобразие не заканчивается, так как есть уголовные дела, по которым даже не отправлены запросы в банки для установления данных по транзакциям похищенных денег. Не проведены также самые неотложные действия по установлению через видеофиксацию в банкоматах лиц, которые обналичили деньги, конвертировали их в криптовалюту и пополняли счета, электронные кошельки организаторов преступного бизнеса.

Особое возмущение вызывает неприкрытое бездействие сотрудников полиции по уголовным делам, где давно установлены "дропперы". Однако они до сих пор не опрошены и не получили должного процессуального статуса в уголовных делах", - добавил Юрий Ли.

Указал он и на действия нового следователя, принявшего к производству уголовное дело Несеной Л.Н.

"Она прервала сроки расследования более 4-х месяцев назад и никаких следственных действий не предпринимает, но зато находит время в своем загруженном графике, чтобы постить фото и видеоконтент в ТikTok.

А по уголовному делу Доскали Ж.Е. сюжет имеет детективный оборот: бывший следователь Жалайыр Нурбек стал фигурантом уголовного дела за кражу путем незаконного доступа в информационную систему и превышение полномочий. Якобы для нужд расследования он забирал у потерпевших смартфоны и через них оформлял на этих же потерпевших кредиты, а деньги присваивал себе.

Казалось бы, для восстановления чести мундира новый следователь должен проявить профессионализм и активность, однако и он для установления виновных лиц действий не предпринимает", - подчеркнул мажилисмен.

В целом, по его словам, общий ущерб по всем упомянутым потерпевшим составляет 93,5 млн тенге и это без процентов по кредитам и штрафных санкций.

"Согласно данным МВД РК по интернет-мошенничеству, с января 2018 года по август 2022 года было зарегистрировано 61 190 дел по интернет-мошенничествам, из них 7 707 дел или 12,6% расследованы и направлены в суд. По 47 003 делам или 77% даже не установлены личности мошенников.

При грубом подсчете из 10 уголовных дел по интернет-хищениям в 8-ми преступники не найдены. За 11 месяцев 2022 года было зарегистрировано 17 500 интернет-мошенничеств, от которых ущерб гражданам составил 15 млрд тенге, хотя на август 2022 года ущерб составлял 7 млрд тенге. То есть за четыре месяца ущерб вырос больше чем в два раза", - констатировал парламентарий.

В связи с этим он просит Генпрокуратуру провести повторную прокурорскую проверку по всем уголовным делам, связанным с интернет-мошенничеством и интернет-кражами, производство по которым приостановлено, с вынесением соответствующих актов прокурорского реагирования.

Также Юрий Ли попросил главу Антикора устроить проверку на наличие коррупционных рисков и обстоятельств, способствующих коррупции при расследовании уголовных дел по интернет-мошенничествам и интернет-кражам, особенно части, когда прокуратуры требуют от следователей изменения статуса "дропперов" с подозреваемых на свидетелей.

Напомним, согласно статистике, с начала 2022 года мошенники обманули казахстанцев почти на 100 миллиардов тенге. Это сразу на 88,3% больше, чем было годом ранее, когда ущерб составил 50,9 млрд тенге.

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Согласно статье 190 УК РК, мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005830-nahodit-vremya-dlya-tiktok-deputata-vozmutilo-bezdeystvie-sledovatelya-v-dele-o-moshennichestve/