Имена экстрадированных казахстанцев огласили в Генпрокуратуре

Тюрьма. Иллюстративное фото: nito100 / Getty Images

Генеральная прокуратура Республики Казахстан на своем официальном сайте сообщила, что активно развивает сотрудничество с иностранными государствами в рамках совместного противодействия преступности. А также назвала имена граждан РК, выданных другими странами.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан активно развивает сотрудничество с иностранными государствами в рамках совместного противодействия преступности.

На сегодня Казахстаном заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами. Это договоры:

правовой помощи по уголовным делам;

о выдаче разыскиваемых лиц;

о передаче осужденных лиц.

Наряду с этим Казахстан является полноправным участником трех межамериканских конвенций (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, об отбывании уголовного наказания за рубежом), в которые входят 27 стран Северной и Южной Америки.

В настоящее время указами главы государства уже одобрены и готовы к подписанию полный пакет договоров с Республикой Перу, с Малайзией о выдаче, а также с Египтом о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче.

Также в парламенте рассматривают законопроекты ратификации договоров о правовой помощи по уголовным делам с Францией и о передаче осужденных лиц - с Узбекистаном.

Ведутся переговоры о подписании договоров о передаче осужденных лиц с Египтом и Израилем, Аргентиной - о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче, с Португалией, Словакией, Латвией и Ираном - о правовой помощи по уголовным делам, а также с Марокко - по всем трем договорам.

"Созданная международно-правовая база и налаженные контакты с зарубежными партнерами позволили более тесно сотрудничать в уголовно-правовой сфере и обеспечить принцип неотвратимости наказания преступников", – отметили в Генпрокуратуре.

В 2022 году иностранными государствами удовлетворено 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых лиц.

К примеру, в прошлом году из Королевства Бахрейн экстрадирована Пичугина А., подозреваемая в торговле несовершеннолетними, а именно, отправке девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации.

Аналогично, Россией выданы Власов В., подозреваемый в хищении средств АО "Банк РБК" на сумму свыше 15 млн долларов США, Абсаметова С., Томин Б. и Шарифуллин Э., разыскиваемые за создание и руководство финансовой пирамидой ("QI TRADE Kazakhstan", "Выгодный займ"), Тимаков А. - за хищение золотосодержащего материала в составе преступной группы на сумму более 1 млрд тенге.

Кыргызстаном удовлетворен запрос о выдаче Тастана Эбубекира, разыскиваемого за экономическую контрабанду золота и ювелирных изделий в особо крупном размере, совершенную в составе транснациональной организованной группы.

Из Таджикистана экстрадированы Ырсалы О. и Исабеков Б., разыскиваемые за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия.

Узбекскими коллегами выдана Смалбаева А.А., разыскиваемая правоохранительными органами Казахстана за хищение путем мошенничества 288 млн тенге.

"Вместе с тем по поручению главы государства ведется комплексная работа по возврату незаконно выведенных активов из-за рубежа. Работает межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, руководство которой возложено на генерального прокурора.

Совместно с правительством и другими заинтересованными госорганами разрабатывается законопроект, включающий дополнительный комплекс мер по возврату незаконно выведенных активов", – заключили в Генпрокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005605-imena-ekstradirovannyh-kazahstantsev-oglasili-v-genprokurature/