Иностранца с крупной партией наркотиков задержали в Алматы
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Гражданина Узбекистана задержали стражи порядка южной столицы с крупной партией синтетических наркотиков, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
У иностранца обнаружили 81 сверток с запрещенными веществами, наркотики были изъяты.
"По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 297 ч.3 п.п.1,3 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами в целях сбыта, в группе лиц по предварительному сговору", задержан гражданин М., 2000 года рождения.
При личном досмотре у него изъят 81 сверток с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению проведенной экспертизы, данное зелье является психотропным веществом, запрещенным к распространению", – рассказал о произошедшем начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.
Он также добавил, что в настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания на период проведения следствия.
Также сейчас оперативники устанавливают каналы поставки наркотиков в Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005526-inostrantsa-s-krupnoy-partiey-narkotikov-zaderzhali-v-almaty/