Иностранца с крупной партией наркотиков задержали в Алматы

Полицейский проводит задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Гражданина Узбекистана задержали стражи порядка южной столицы с крупной партией синтетических наркотиков, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

У иностранца обнаружили 81 сверток с запрещенными веществами, наркотики были изъяты.

"По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 297 ч.3 п.п.1,3 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами в целях сбыта, в группе лиц по предварительному сговору", задержан гражданин М., 2000 года рождения.

При личном досмотре у него изъят 81 сверток с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению проведенной экспертизы, данное зелье является психотропным веществом, запрещенным к распространению", – рассказал о произошедшем начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Он также добавил, что в настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания на период проведения следствия.

Также сейчас оперативники устанавливают каналы поставки наркотиков в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005526-inostrantsa-s-krupnoy-partiey-narkotikov-zaderzhali-v-almaty/