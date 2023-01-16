Служебный автомобиль ДП Шымкента разъезжал с подложными номерами

Служебный автомобиль ДП. Фото: facebook.com/tulkubas.polisia

В Шымкенте стражи порядка выявили автомобиль, который передвигался по городу с поддельными госномерами. Оказалось, что он закреплен за городским департаментом полиции. Об этом сообщается на официальной странице полка патрульной полиции в Facebook.

Отмечается, что сотрудники полка патрульной полиции Шымкента выявили автомобиль, который ездил по городу с подложными государственными номерами. Водителя привлекли к ответственности по ч.4 ст.590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств).

Автомобиль с подложными номерами. Фото: facebook.com/tulkubas.polisia

"Данная машина марки Kia Rio с номером 0745 закреплена за руководителем пресс-службы ДП Шымкента Молдир Бекеевой. Стоит отметить, что за этим автомобилем числится нарушений ПДД почти на полмиллиона тенге", - сообщил полк патрульной полиции.

Ситуацию прокомментировала руководитель пресс-службы ДП Шымкента. Молдир Бекеева пояснила, что указанная служебная машина приказом начальника ДП от 18 сентября 2022 года закреплена за полицейским-водителем автохозяйства ведомства.

"Данный сотрудник 14 января 2023 года (в субботу) был задержан сотрудниками полка патрульной полиции при управлении автотранспортом с подложными государственными регистрационными номерными знаками. Составлен протокол по ч.4 ст.590 КоАП РК. В настоящее время в отношении водителя проводится служебная проверка", - сообщила руководитель пресс-службы.

Также она добавила, что законом предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации.

Отметим, что в соответствии с ч.4 ст.590 КоАП РК, управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления на срок один год.

За клевету (то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию) тоже предусмотрена административная ответственность.

По п.1 ст.73-3 КоАП РК грозит штраф на физическое лицо в размере 160 МРП или административный арест на срок пятнадцать суток, на должностное лицо - штраф в размере 550 МРП либо административный арест на срок двадцать суток.

Если клевета совершена публично или с использованием средств массовой информации, или сетей телекоммуникаций, то за это предусмотрен штраф на физическое лицо в размере 180 МРП или административный арест на срок двадцать суток, на должностное лицо - штраф в размере 650 МРП либо административный арест на срок двадцать пять суток.

В случае, если клевета была соединена с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, то за это грозит штраф на физическое лицо в размере 200 МРП или административный арест на срок двадцать пять суток, на должностное лицо - штраф в размере 750 МРП либо административный арест на срок тридцать суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005520-sluzhebnyy-avtomobil-dp-shymkenta-razezzhal-s-podlozhnymi-nomerami/