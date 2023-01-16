КНБ: Правоохранители продавали списанное оружие криминалитету (фото, видео)

Изъятое оружие и боеприпасы. Фото: пресс-служба КНБ РК

В КНБ сообщили о пресечении канала вторичного оборота оружия. По данным комитета, за это был осужден ряд действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным Комитета национальной безопасности, завершился судебный процесс в отношении действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, а также их пособников, занимавшихся вторичным оборотом оружия и боеприпасов.

"Преступная схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что канал вторичного оборота оружия был пресечен КНБ совместно с Департаментом собственной безопасности МВД в ходе двух этапов в Алматы, а также в Алматинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.

В процессе задержаний и обысков было изъято 347 единиц оружия, 13 гранат и 7 387 боеприпасов.

Изъятое оружие и боеприпасы. Фото: пресс-служба КНБ РК

"Ликвидирован подпольный цех по модификации оружия, организованный бывшим сотрудником полиции.

В процессе дальнейшей оперативной разработки Комитетом национальной безопасности выявлена вся клиентская сеть сбытчиков оружия, состоявшая из представителей криминалитета, деструктивных религиозных течений и бывших правоохранителей", – подчеркнули представители ведомства.

Так, решением Алмалинского районного суда города Алматы виновные лица были приговорены к различным срокам наказания от 2 до 5 лет лишения свободы.

Станки и инструменты. Фото: пресс-служба КНБ РК

"За халатное отношение к своим служебным обязанностям и ослабление контроля за личным составом ряд руководителей правоохранительных органов уволен со службы по отрицательным мотивам.

Принятые меры оказали положительный профилактический эффект на криминогенную обстановку и соблюдение законности в сфере контроля за оборотом оружия", – добавили в КНБ.

Напомним также, 6 января стало известно, что КНБ провел спецоперацию по пресечению деятельности группы, причастной к сбыту особо крупных объемов макового сырья в различных регионах Казахстана.

Тогда общее количество изъятых наркотиков составило свыше 16 тонн.

Кроме того, 3 января КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в Байконуре пресекли деятельности предполагаемой общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России.

"Всего в рамках спецоперации задержано 18 лидеров и активных членов ОПГ.

По местам жительства подозреваемых изъяты огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия", – сообщили тогда в КНБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005450-knb-pravoohraniteley-osudili-za-organizatsiyu-kanala-oborota-oruzhiya-v-kazahstane/