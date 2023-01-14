Арестован водитель, устроивший разборки с полицейскими из-за закрытия трассы близ Балхаша

Арестованный. Кадр из видео: polisia.kz

Водителя, оказавшего неповиновение полицейским на закрытой трассе близ Балхаша в Карагандинской области, арестовали, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сотрудниками ОП Балхаша установлен 31-летний водитель из Астаны, который оказал неповиновение и препятствовал работе полиции.

Это произошло на закрытой из-за непогоды трассе Алматы-Екатеринбург. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст.667 ч.1 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа).

Материал был направлен на рассмотрение в суд по его месту жительства. 13 января Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны водитель был подвергнут аресту.

Напомним, 5 января близ Балхаша водители легковых автомобилей устроили разборки с полицейскими, требуя открыть занесенную снегом трассу. Инцидент попал на видео.

Позже стало известно, что установлены три человека: два из них (мужчина и женщина) из Астаны, один - из Туркестана. На них составили протоколы и направили материалы в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005353-arestovan-voditel-ustroivshiy-razborki-s-politseyskimi-iz-za-zakrytiya-trassy-bliz-balhasha/