Спецназ привлекли для задержания предполагаемых угонщиков в Алматы и ВКО

Один из подозреваемых. Фото: polisia.kz

У жители Медеуского района города Алматы перед Новым годом угнали автомобиль марки Toyota Camry-70. Стражи порядка задержали подозреваемых в угоне, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Спецоперация была проведена полицейскими и спецназом в Алматы и Восточно-Казахстанской области. Двух подозреваемых задержали в Риддере, еще двоих блокировали в Алматы. Один из них, гражданин Е. 1981 года рождения, по версии следствия, является главным фигурантом данного дела.

"Установлено, что угнанный автомобиль злоумышленники спрятали в Усть-Каменогорске. По нашим данным, там ее и хотели продать, выждав подходящий для этого момент", – сообщил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Подозреваемых этапировали. Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 188 УК РК, согласно которой кража, совершенная: 1) преступной группой; 2) из нефтегазопровода; 3) в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Второй подозреваемый. Фото: polisia.kz

Отмечается, что предполагаемый инициатор преступления ранее был трижды судим за совершение имущественных преступлений – краж и грабежа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005280-spetsnaz-privlekli-dlya-zaderzhaniya-predpolagaemyh-ugonschikov-v-almaty-i-vko/